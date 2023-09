Navi Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Die indische Rechenzentrumsbranche befindet sich auf dem Weg, bis 2024 eine Kapazität von 1,318 GW zu erreichen. Colt DCS wird eine entscheidende Rolle als Marktteilnehmer bei der Verbesserung der digitalen Infrastruktur des Landes auf dem Weg zur digitalen Transformation spielenColt Data Centre Services (DCS) (https://www.coltdatacentres.net/), ein globaler Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, gab heute die Eröffnung seines ersten Rechenzentrums in Indien bekannt. Das Rechenzentrum in Navi Mumbai kennzeichnet die strategische Expansion von Colt DCS und das Bekenntnis, die steigende Nachfrage von Hyperscale Cloud Service Providern und großen Unternehmen im schnell wachsenden indischen Rechenzentrumsmarkt zu unterstützen.Die Nachfrage nach Digitaltechnik in Indien ist sprunghaft angestiegen in den letzten Jahren. Nach Angaben der führenden Immobilienberatungsunternehmen wird der in Indien bestehende Bedarf an Rechenzentrumskapazität bis 2025 1,4 GW erreichen. Navi Mumbai macht 50 % der Rechenzentrumskapazität aus.Das Navi Mumbai Data Centre von Colt DCS bietet den Kunden aufgrund seines großen Grundstücks von 15 Hektar und einer unterstützten IT-Leistungsfähigkeit von 120 MW eine enorme Flexibilität und Skalierbarkeit. Der flexible und skalierbare Aufbau von Colt DCS ermöglicht es, sich schnell an die sich wandelnden Anforderungen aufkommender Technologien und Anwendungsfälle wie generative künstliche Intelligenz, High Performance Computing, maschinelles Lernen und andere rechenintensive Cloud-Anwendungen anzupassen, die von Hochleistungsdichtelösungen mit effizienter Kühlung abhängen.Diese Flexibilität wird durch eine robuste Infrastruktur unterstützt. Das Rechenzentrum verfügt über eine hoch zuverlässige 220 kV GIS-Umspannstation vor Ort mit einer LILO-Konfiguration (Loop In-Loop Out). Das Rechenzentrum bietet auch mehrschichtige Sicherheit durch eine Kombination aus gehärteten physischen Parametern, Zugangskontrolle und 24/7-Überwachung. Der Standort wurde einer umfassenden TVRA-Bewertung unterzogen und als Standort mit geringem Risiko eingestuft. Colt DCS verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unterstützung geschäftskritischer Workloads auf Basis seiner preisgekrönten Operations- und Servicemanagement-Fähigkeiten.Dieses Projekt wurde außerdem vor Kurzem vom IGBC - Green Data Centre (India Green Building Council) mit dem Rating "Platin" ausgezeichnet. Diese Akkreditierung untermauert weiter Colt DCS Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation. Colt DCS bezieht 100 % erneuerbaren Ökostrom vom Energieversorger. Diese Initiativen stehen im Einklang mit dem Engagement von Colt DCS für globale Umweltverantwortung (https://www.coltdatacentres.net/en-GB/sustainability/sustainability-matters) und gewährleisten, dass die Kunden ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele erreichen.Sicherheit hat für Colt DCS oberste Priorität, und das Rechenzentrum hält sich an die höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards für seine Mitarbeiter. Die Umsetzung strenger Sicherheitsvorschriften hat dazu geführt, dass Colt DCS den Safety Excellence Award der Safety Engineers Association (SEA (https://safetyengineersassociation.org/)) erhalten hat."Der Eintritt von Colt DCS in den indischen (Indian) Markt bekräftigt unser Engagement, der führende kundenorientierte Rechenzentrumsbetreiber in der Branche zu werden", so Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS. "Unser innovativer und nachhaltiger Ansatz, gepaart mit unserem Engagement für Sicherheit und Zuverlässigkeit, positioniert Colt DCS als Partner der Wahl für Hyperscale Cloud Service Provider und Unternehmen, die ihre Reichweite in Indien ausbauen. Unsere strategische Expansion wird sich fortsetzen, denn wir erwarten neue Standorte im ganzen Land, um qualitativ hochwertige Rechenzentrumsdienste anbieten zu können."Pratap Mane, Geschäftsführer von Colt DCS in Indien, fügte hinzu: "Wir sind nun in einer einzigartigen Position auf dem Markt in Mumbai, um die Nachfrage von Hyperscale Cloud Service Providern und großen Unternehmen zu bedienen, insbesondere aus der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, komplexe Anwendungen zu unterstützen, die eine skalierbare Stromversorgung, Verarbeitung, Kühlung und Sicherheit erfordern. Die erste Phase des Rechenzentrums (Data Centre) in Mumbai hat mit einer Kapazität von 22 MW und 18 MW verfügbarer IT-Leistung begonnen. Außerdem haben wir ehrgeizige Pläne, in die wichtigsten Städte Indiens zu expandieren, um die wachsende Marktnachfrage zu bedienen."Informationen zu Colt DCSColt DCS (https://www.coltdatacentres.net/) bietet echte Dienstleistungs- und Betriebsexzellenz in der nachhaltigen Planung, dem Bau, der Bereitstellung und dem Betriebsmanagement von Hyperscale-Rechenzentren in Europa und der Asien-Pazifik-Region. Wir bieten Rechenzentrumslösungen für Hyperscale- und Großunternehmenskunden in 16 hochmodernen, Carrier-neutralen Rechenzentren in 8 Städten.Unsere Hyperscale- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit, effektiv für das Wachstum ihres Geschäfts zu planen, da sie wissen, dass ihre Rechenzentrumsstrategie für die Anforderungen von morgen gerüstet ist.Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und setzen unsere Vision um, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein. Wir stellen das Umweltbewusstsein in den Mittelpunkt unseres Handelns, denn wir wissen, dass es für unseren Planeten richtig ist. Deshalb übernehmen wir die Verantwortung, um unsere Umweltauswirkungen weltweit zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen strategischen Faktor zu machen.Im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsengagements hat Colt DCS umfassende mittel- und langfristige, wissenschaftsbasierte Ziele (Science Based Targets) festgelegt, um die Emissionen gemäß dem neuen Netto-Null-Standard der Science Based Targets Initiative (SBTi) zu reduzieren.www.coltdatacentres.net