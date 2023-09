Am Dienstagabend verkündete BP ohne Vorwarnung den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Bernard Looney. Jener hatte es Konzernangaben zufolge versäumt, dem Board of Directors "persönliche Beziehungen" zu Kolleginnen vollumfänglich mitzuteilen, was aber fest vorgeschrieben wird. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine hübsche Umschreibung für sexuelle Affären.Anzeige:Looney begleitet BP (GB0007980591) zwar schon seit über 30 Jahren, avancierte aber erst 2020 zum Chef des Mineralölkonzerns. In ...

