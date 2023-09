SAN SM - Ericsson Non-Deal Roadshow Set By Banco Santander for Sept. 20UBSG SW - verlegt Investmentbanker in New Yorker Credit-Suisse-Büros DFV - EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Deutsche Familienversicherung mit starkem operativen Ergebnis NDX1 - Nordex erhält von Baywa r.e. Auftrag über 141 MW für Windpark in SpanienTKA - Thyssenkrupp startet Effizienz-Programm ApexDouglas-IPO ein Stück näher: CVC hat Banken dafür ausgewähltMeloni bleibt bei Bankensteuer hart - €3 Mrd. müssen fließen LHA - Mit City Airlines will Lufthansa zwei Probleme lösen: Die Personalkosten auf Kurzstrecken der Hauptmarke sind dem Konzern zu hoch. Und einer Pilotengruppe droht die Arbeit wegzufallen, wenn nicht eine schnelle Lösung gefunden wird. 2024 soll City Airlines abheben ....

