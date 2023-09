Das Parlament will das Kostenwachstum im Gesundheitswesen mit der Einführung von Kosten- und Qualitätszielen dämpfen.Bern - Das Parlament will das Kostenwachstum im Gesundheitswesen mit der Einführung von Kosten- und Qualitätszielen dämpfen. Die Räte haben die letzte Differenz im indirekten Gegenvorschlag zur Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei bereinigt. Das Volksbegehren selbst empfehlen die Räte zur Ablehnung. Mit der Kostenbremse-Initiative will die Mitte-Partei das Wachstum der Gesundheitskosten...

Den vollständigen Artikel lesen ...