In München starten in diesen Tagen 21 neue Elektro-Gelenkbusse für die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in den Linienbetrieb. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung 100 Prozent Elektromobilität, so die MGV. Es handelt sich um die 21 vor rund einem Jahr bestellten MAN Lion's City E Gelenkbusse. MAN war damals der wirtschaftlich günstigste Anbieter und konnte die Ausschreibung somit für sich gewinnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...