Die Münchener BayWa und die Hamurger Nordex arbeiten in Spanien zusammen. Der Windenergieanlagenhersteller liefert 141 Megawatt für ein BayWa-Projekt in der Region Aragon. Die Nordex Group hat von BayWa r.e. den Zuschlag für die Lieferung und Errichtung von 24 Turbinen des Typs N163/5.X der Delta4000-Serie in Spanien erhalten. Die Windenergieanlagen kommen damit auf eine Leistung von 141 Megawatt (MW). Der Auftrag umfasse zudem einen Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 25 Jahre. Das teilten ...

