Teilen: In den nächsten Wochen dürfte EUR/USD in eine zusätzliche Handelsspanne geraten, so die Ökonomin Lee Sue Ann und der Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Unsere Erwartung, dass sich der EUR gestern weiter erholen würde, erfüllte sich nicht, da er zwischen 1,0710 und 1,0764 gehandelt wurde, bevor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...