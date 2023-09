ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der überraschende und sofortige Rücktritt von Unternehmenschef Bernard Looney, der den Ölkonzern durch schwierige Zeiten gesteuert habe, werde durch die Berufung von Finanzchef Murray Auchincloss als Übergangschef abgefedert, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auchincloss habe ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung der Unternehmensstrategie gespielt, die nicht der Grund für Looneys Rückzug sei, und garantiere so Kontinuität. Ihn und den Verwaltungsrats-Vorsitzenden Helge Lund sieht der Analyst als aussichtsreichste interne Kandidaten für Looneys Nachfolge./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 05:34 / GMT





ISIN: GB0007980591

