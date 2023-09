«In Anbetracht hoher Inflationsraten und eines nur langsam nachlassenden Preisdrucks werden die Leitzinsen noch über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau bleiben müssen.»Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Der Schritt von 25 Basispunkten dürfte der letzte in diesem Zyklus gewesen sein. Nach dem Entscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) steht der Einlagensatz bei 4 %, der Hauptrefinanzierungssatz bei 4.5 %. In Anbetracht der wirtschaftlichen Risiken wird dies die letzte geldpolitische Straffung in diesem Zyklus gewesen sein. Dabei ist es keineswegs so...

Den vollständigen Artikel lesen ...