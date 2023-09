LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat DHL Group nach zwei Investoren-Veranstaltungen des Logistikkonzerns in dieser Woche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Während der Chef der Sparte DHL Supply Chain die attraktiven mittelfristigen Wachstumschancen durch Auslagerungen und Verschiebungen in der Lieferkette umrissen habe, habe der Chef von DHL Express Americas Einblicke in diese Region geliefert, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 10:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 10:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken