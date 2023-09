Am US-Aktienmarkt haben Standardwerte am Donnerstag im frühen Handel deutlicher zugelegt als Technologieaktien.New York - Am US-Aktienmarkt haben Standardwerte am Donnerstag im frühen Handel deutlicher zugelegt als Technologieaktien. Die heimischen Konjunkturdaten waren mehrheitlich stark ausgefallen, was Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche haben könnte. In der ersten Handelsstunde stieg der Dow Jones Industrial um 0,66 Prozent auf 34'803,98 Punkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...