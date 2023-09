Berlin - Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko geht davon aus, dass seine Stadt dank deutscher Waffenlieferungen deutlich besser durch den kommenden Winter kommen werde als durch den letzten. Er wolle Deutschland "Danke" sagen, vor allem für das Flugabwehrsystem Iris-T, sagte Klitschko den TV-Sendern RTL und ntv bei seinem Besuch in Berlin.



"Mit der Unterstützung von Deutschland sind wir besser geschützt." Die Ukraine bereite sich dennoch auf die kalte Jahreszeit vor und beziehe dabei auch die schlimmstmöglichen Szenarien mit ein. Der letzte Winter sei wegen der russischen Angriffe auf die Infrastruktur, der schwerste aller Zeiten für die Ukraine gewesen. "Das ist ein Genozid, das ist Terror."



Die Gegenoffensive der Ukraine sei nicht einfach, so Klitschko. "Aber jeden Tag, Schritt für Schritt, gehen wir nach vorne." Die Unterstützung für sein Land sei ein Schlüssel zum Frieden in Europa. Aus diesem Grund forderte er weitere Waffen aus Deutschland.



"Wir verteidigen nicht nur unser Land, wir verteidigen jeden von euch."

