DJ Kühne schließt weitere Anteilsaufstockung bei Brenntag nicht aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der milliardenschwere Unternehmer Klaus-Michael Kühne könnte seine Beteiligung an dem Chemikalienhändler möglicherweise weiter aufstocken. Die Kühne Holding verfolge die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs von Brenntag und wolle einen Zukauf weiterer Aktien bzw. Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen, heißt es in einer Stimmrechtsmitteilung. Der Milliardär, der außerdem Großaktionär der Lufthansa Group ist, hatte per 30. August über seine Kühne Holding die Beteiligungsschwelle von 10 Prozent überschritten. Im April hatte Kühne seine Beteiligung an dem DAX-Konzern bereits von gut 3 auf 5,18 Prozent erhöht.

Die Kühne Holding strebe weder Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat noch bei der Kapitalstruktur an, hieß es weiter. Das Brenntag-Investment diene der Umsetzung strategischer Ziele der Kühne Holding.

September 14, 2023 12:47 ET (16:47 GMT)

