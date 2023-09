(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.09.2023 - Biotech-Aktien bewegten sich am Donnerstag überwiegend im Plus. Unter anderem konnten Evotec mehr als vier Prozent zulegen. Auch an der Wall Street ging es auf breiter Front nach oben. Der DAX stieg am Donnerstag um 1,0 Prozent auf 15.805 Punkte, gestützt von Vonovia, Siemens Energy und Merck. Auf der anderen Seite standen Henkel, Porsche und MTU Aero ...

Den vollständigen Artikel lesen ...