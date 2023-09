Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit CrowdFarming einen Venture Loan in Höhe von 15 Millionen Euro unterzeichnet. Über die Online-Plattform können europäische Agrarbetriebe ihre Produkte direkt an Endverbraucherinnen und -verbraucher verkaufen. Foto © EIB Das in Spanien ansässige Unternehmen, das auch in Frankreich, Deutschland, Österreich und...

Den vollständigen Artikel lesen ...