Solange wir Innovationen nicht nur politisch nicht fördern, sondern durch Verbote von beispielsweise Tests von Novel Foods sogar aktiv ausbremsen, nützen uns sämtliche Projekte wenig.Letzte Woche war ich als Panelteilnehmerin am Swiss Green Economy Symposium eingeladen. "Das Swiss Green Economy Forum ist die umfassendste Konferenz zu Wirtschaft und Nachhaltigkeit in der Schweiz", steht in der Beschreibung dazu zu lesen und natürlich war ich sofort dabei. "Das SGES ist der umfassendste Wirtschaftsgipfel der Schweiz zum Thema Nachhaltigkeit. Es bringt Inspiration...

Den vollständigen Artikel lesen ...