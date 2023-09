Der Weg für Sandoz in die Unabhängigkeit ist frei. Damit dürfte Sandoz am oder um den 4. Oktober 2023 an die Börse kommen.Basel - Der Weg für Sandoz in die Unabhängigkeit ist frei. Am Freitag haben die Novartis-Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalsversammlung dem Spinoff der Generika-Tochter mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Damit dürfte Sandoz dann am oder um den 4. Oktober 2023 an die Börse kommen. Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis erhalten eine Sandoz-Aktie für jeweils fünf Novartis-Anteile.

