Die Deutsche Telekom ist seit Anfang August im Rally-Modus. Seit dem Zwischentief bei rund 18,50 € gewann das Papier gut 10 % hinzu. Was treibt die Aktie an? Es sind zwei Aspekte. Zum einen dürfte es eine Milliardenersparnis beim Thema Frequenzen geben. So hatte die Bundesnetzagentur gerade beschlossen, keine neue Frequenzauktion durchzuführen. Die Netzbetreiber können stattdessen bestimmte Frequenzen weitere 5 Jahre nutzen und müssen dafür nur eine Gebühr bezahlen.Bei der letzten Frequenzauktion 2019 mussten die Netzbetreiber noch insgesamt 6,6 Mrd. € auf den Tisch legen. Der zweite Aspekt: In den kommenden Jahren dürfte sich das Investment in T-Mobile US richtig rentieren. Zwar profitiert die Telekom bereits als Mehrheitseigner von einer entsprechenden Konsolidierung der Ergebnisse in der eigenen Bilanz. Doch T-Mobile hatte jetzt auch bekannt gegeben, dass man ab dem vierten Quartal Dividenden zahlen will. Hinzu kommen Aktienrückkäufe, wobei angenommen wird, dass auch die Telekom hier Stücke abgeben könnte. T-Mobile will auf diesem Weg bis Ende 2024 bis zu 19 Mrd. $ an die Aktionäre zurückgeben. Die Telekom selbst könnte rund 1,8 Mrd. $ an Dividenden erhalten. Insgesamt wird damit gerechnet, dass die Telekom bis zu 8 Mrd. $ bis Ende 2024 vereinnahmen könnte. Wir bleiben entsprechend investiert.