Die Aktie des Chemikalienhändlers ist heute größter Gewinner im DAX. Am frühen Nachmittag notiert das Papier 2,6 % im Plus. Offenbar will die Kühne-Holding, das Investmentvehikel des Hamburger Milliardärs und Logistikunternehmers Klaus-Michael Kühne, ihren Anteil an Brenntag weiter aufstocken. Erst im August hatte die Kühne Holding ihren Anteil von 5,18 % auf über 10 % erhöht. Im Rahmen der deshalb notwendigen Stimmrechtsmitteilung ließ man wissen, dass man einen Zukauf weiterer Aktien innerhalb der nächsten 12 Monate nicht ausschließe. Man strebe weder Veränderungen im Vorstand oder Aufsichtsrat noch bei der Kapitalstruktur an. Das Investment bei Brenntag diene lediglich der Umsetzung strategischer Ziele der Kühne-Holding.



Der Kurs kratzt heute an der Marke von 77,50 €. Mit dem heutigen Überwinden der kurzfristigen Widerstandszone um 75,50/76 € hat die Aktie schon mal eine erste Duftmarke gesetzt. Gelingt nun auch das nachhaltige Überwinden der etwas massiveren Widerstandszone bei rund 77,50 €, wäre das ein charttechnischer Befreiungsschlag. Dann dürfte es auch schnell Richtung Allzeithoch bei 87,40 € gehen. Mutige Anleger können das Signal vorwegnehmen und bereits jetzt aufspringen.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



