Ölriese Adnoc will Covestro schlucken. M?&?A-Welle rollt. Wie Anleger beim kurstreibenden Übernahmepoker mitverdienen können. Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi will Covestro übernehmen. Der deutsche Chemiekonzern hat "ergebnisoffene" Gespräche bestätigt. Auch wenn die Vorstellungen über einen Kaufpreis noch deutlich auseinanderliegen - Adnoc soll zuletzt 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt haben, Analysten halten mindestens 70 Euro ...

