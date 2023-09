Am heutigen Freitag, dem 15. September jährt zum 15. Mal der Zusammenbruch von Lehman Brothers. Der Kollaps der Investmentbank hat die (Finanz-)Welt damals in schwerste Turbulenzen gestürzt, deren Folgen bis heute nachhallen. Ob die Märkte daraus gelernt haben, wird sich allerdings erst in der nächsten Krise zeigen. Zunächst einmal herrschte jedenfalls Feierstimmung auf dem Parkett, denn in New York fand am Donnerstagabend der (bislang) größte Börsengang im laufenden Jahr statt. Der IPO des britischen Chip-Designers/Entwicklers Arm sprengte alle Erwartungen - vom Ausgabepreis bei 51 US-Dollar über die Erstnotiz bei 56,10 folgte schließlich ein Endstand bei 63,59 US-Dollar, macht ein Kursplus von knapp 25% an einem einzigen Tag. Auf Kurs Einen Anstieg gab es auch beim zweiten Market Mover der Woche. Ebenfalls am gestrigen Donnerstag, nur bereits am frühen Nachmittag, waren alle Augen auf die EZB gerichtet. Mit der zehnten Leitzinsanhebung in Folge (um weitere 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 4,5%) auf blieb der Rat der Notenbank unter der Leitung von Präsidentin Lagarde dann auch auf Kurs - eine nach unten korrigierte Wachstumsprognose beflügelte die (europäischen) Märkte wiederum dergestalt, dass es für den DAX um 1% und den Euro STOXX 50 gleich um 1,3% nach oben ging. Damit hat der deutsche Leitindex - der noch am Mittwoch auf das neue September-Tief bei 15.565 gefallen war - die Punktlandung an einer wichtigen Hürde geschafft: Auf Sendung 15.805 Zähler standen als Schlusskurs am Donnerstag auf der Anzeigetafel, damit hat der DAX jetzt gute Chancen, sich wieder an beziehungsweise über 16.000 Punkte zu schieben. Mit dem heutigen Aufwärts-Vormittag (Redaktionsschluss der aktuellen Ausgabe 12.00 Uhr) nimmt der Index auch schon einmal Maß an der runden Tausender-Marke Darüber wären die nächsten Hürden bei 16.030/16.060 und 16.200 zu finden. Nach unten stützt dagegen das März-Top bei 15.706 und das Volumenmaximum knapp darunter, bevor es um die 200-Tage-Linie gehen würde, die aktuell bei 15.508 verläuft. Eine umfassende Chartanalyse auf den DAX & Co gibt es dann am kommenden Mittwoch ab 19.00 Uhr, wenn die sehr geschätzten Kollegen einmal mehr beim SG Active Trading-Webinar zu Gast sind. Falls Sie Lust und Zeit haben, sind Sie wie immer herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen! Melden Sie sich jetzt für den Market Mover an - 100% kostenfrei, topaktuell und jederzeit abbestellbar. Ich habe die Bestimmungen zum Datenschutz und Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert ...

