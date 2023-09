Auch zum Franken macht der Euro etwas Boden gut, wie der aktuelle Stand von 0,9553 zeigt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag gegenüber dem US-Dollar etwas von seinem am Vortag markierten halbjährigen Tiefstand erholt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0654 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch zum Franken macht der Euro etwas Boden gut, wie der aktuelle Stand von 0,9553 zeigt, nachdem sich das Paar im frühen Handel noch der 0,95...

