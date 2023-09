Baden-Baden - Die US-Schauspielerin und Sängerin Olivia Rodrigo steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Ihr zweites Album "Guts" konnten seinen Vorsprung auf RAF Camoras "XV" im Laufe der vergangenen Tage sukzessive ausbauen und beschert der US-Sängerin ihren zweiten Nummer-eins-Triumph nach der Single "Good 4 U". Austro-Rapper RAF Camora landet auf zweiter Stelle vor Ayliva ("Schwarzes Herz"). Die folgenden Plätze gehen an BTS-Sänger V ("Layover", vier), die Live-Version des Fleetwood Mac-Klassikers "Rumours" (fünf), die irische Musikerin Róisín Murphy ("Hit Parade", sechs) sowie Oomph mit "Richter und Henker" (sieben). In den Single-Charts erreichen Sira, Bausa und Badchieff mit "9 bis 9" zum dritten Mal Platz eins.



Das Podium komplettieren Doja Cats "Paint The Town Red" und "Prada" (Cassö, Raye und D-Block Europe). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

