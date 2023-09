Das Allradantriebssystem eröffnet unzählige neue Möglichkeit zum Einsatz der Fahrzeuge von Flux. So beispielsweise der Camping-Bereich, was bedeutet, dass die Flux Mobility AG künftig auch den B2C-Markt bedienen wird.Winterthur - Die Flux Mobility AG stellt den ersten vollelektrischen Allradantrieb während eines Events in Winterthur vor. Nachdem die Flux Mobility AG Anfang Juli in das Portfolio des Schweizer Technologiefonds aufgenommen wurde, erreicht die Pionierin im Bereich eTransporter damit einen weiteren Meilenstein. Der Verwaltungsratspräsident der Flux Mobility AG, Stefan Meier...

Den vollständigen Artikel lesen ...