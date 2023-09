Der derzeitige Schweizer Botschafter in der Türkei und ehemalige Berater von Uno-Chefanklägerin Carla Del Ponte wird zum Staatssekretär ernannt.Bern - Jean-Daniel Ruch soll ab 2024 im Verteidigungsdepartement von Viola Amherd die Schweizer Sicherheitspolitik koordinieren. Der derzeitige Schweizer Botschafter in der Türkei und ehemalige Berater von Uno-Chefanklägerin Carla Del Ponte wird zum Staatssekretär ernannt. Das hat der Bundesrat am Freitag entschieden, nachdem Ruch eine fünfköpfige Findungskommission am meisten überzeugen konnte.

