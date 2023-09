Der SMI schliesst den Handel 0,90 Prozent im Plus bei 11'197,72 Punkten. In der Gesamtwoche resultiert ein Plus von 2,3 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich zugelegt, allerdings bröckelten die Gewinne am Nachmittag noch etwas ab. Dank zwei starken Handelstagen in Folge resultierte für den Leitindex SMI aber für die Gesamtwoche ein schönes Plus. Die Anleger reagierten weiterhin mit Erleichterung darauf, dass mit der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag ein...

