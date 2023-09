Die Aktie des führenden deutschen Triebwerkherstellers aus München hatte von Oktober 2022 bis Mitte April über 60 Prozent zugelegt. Das Hoch lag bei 245,10 Euro und danach ist die Aktie in den Keller gerutscht. Der Kursverlust insbesondere in den letzten Tagen war enorm und es stellt sich die Frage, ob das mit MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 auch so weitergehen kann. Es sieht derzeit so aus, als ob die Unterstützung bei 175,00 Euro verloren wurde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...