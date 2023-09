Nordex-Aktien ISIN: DE000A0D6554 konnten im Wochenverlauf 12,92 Prozent an Wert zulegen. Damit war der Windkraftanlagenbauer Top-Performer im TecDAX in KW 37. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 11,80 Euro, das Wochenhoch hatte das Papier im Tagesverlauf bei 12,375 Euro auf Xetra notiert. Nach einem außergewöhnlich starken Kursanstieg seit dem Tief am 07. September ist Nordex ist an der 200-Tage-Linie nach unten abgeprallt und jetzt ...

