Rostock - Am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen Hansa Rostock 3:1 gewonnen. Damit rückt Düsseldorf an die Tabellenspitze, während Rostock auf Rang sechs zurückfällt.



F95 dominierte die Partie über weite Strecken. Für sie trafen zunächst Christos Tzolis (17.) und André Hoffmann (35.). Jasper van der Werff verringerte in der 45. Minute für Rostock den Abstand zu den Gästen, für die allerdings kurz vor Schluss Jonas Niemiec die Führung wieder erhöhte (88. Minute). Die weiteren Ergebnisse: Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern 1:1, SV 07 Elversberg - Hamburger SV 2:1.



Der HSV fällt damit auf Tabellenplatz zwei zurück, Kaiserslautern verbessert sich auf Rang vier. Karlsruhe verschlechtert sich auf Platz elf. Elversberg zieht mit Paderborn auf Rang 12 gleich.

