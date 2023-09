Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Liebe Anleger, +3,1% im Potenzial-Depot und u¨ber +8% Performance-Zuwachs im Gewinndepot. Keine Frage, wer 2023 auf die Bo¨rsenweisheit "Sell in May and go away" setzte, hat sich vielfach verkalkuliert. Doch selbstversta¨ndlich ist das Bild nicht u¨berall so rosig wie in den Techaktien-Masterclass-Depots. Besonders im Nebenwerte-Bereich hielten sich die Ka¨ufer zuru¨ck oder zogen sogar noch weitere Gelder ab. ...

