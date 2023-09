Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Tesla hat in den vergangenen fünf Tagen gleich mehr als 10 % gewonnen - lediglich am Freitag ging es um -1,1 % nach unten. Seit dem 1. Januar liegt Tesla sogar um 128 % vorne. Tesla ist daher auf dem Weg nach oben - auch wenn es in den vergangenen Wochen auch Phasen mit wenig Bewegung nach oben gegeben hat. Tesla hat dabei sicherlich keine nennenswerten wirtschaftlichen Argumente für einen steigenden Aktienkurs ...

