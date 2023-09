Frankfurt/Main - Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff treten mit sofortiger Wirkung aus der "Taskforce" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurück. Hintergrund der Entscheidung sei unter anderem die Berufung von Andreas Rettig zum neuen Geschäftsführer Sport beim DFB, berichtet der "Kicker".



Rummenigge wird dabei mit den Worten zitiert, von der Installation Rettigs als Geschäftsführer "durch die Medien erfahren" zu haben. Auf dieser Basis sei eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit" nicht möglich. Der DFB hatte die Nachfolgelösung für Oliver Bierhoff am Freitag öffentlich präsentiert. Die Suche nach einem neuen Trainer geht unterdessen weiter.



In der "Taskforce", die mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland für einen Schub sorgen sollte, verbleiben noch Rudi Völler, DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie DFB-Vize Hans-Joachim Watzke.

