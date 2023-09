Swiss Re-Aktien ISIN: CH0126881561 konnten im Wochenverlauf 5,97 Prozent an Wert zulegen. Damit war die Schweizer Rückversicherungs-Gesellschaft aus Zürich Top-Performer im SMI in KW 37. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 94,02 CHF, das Wochenhoch hatte das Papier im Tagesverlauf bei 94,60 CHF notiert. Seit Mitte August befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend und jetzt muss die Marke von 95,00 CHF genommen werden und dann wäre ...

