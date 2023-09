Die Lebensmittelkette Lidl baut ihre Präsenz in Dänemark nun weiter aus. Im Februar kaufte die Discountkette vier Aldi-Filialen und mehrere Immobilienprojekte. Jetzt gibt Lidl den Kauf von weiteren zehn Filialen bekannt. Mit der Erweiterung verfügt Lidl nun über 154 Filialen in ganz Dänemark. Lidl gibt jetzt den Kauf von weiteren zehn Filialen in Dänemark bekannt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...