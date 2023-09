Ägypten hat in diesem Jahr seine Exporte von tiefgekühlten Erdbeeren in den US-Markt gesteigert, berichtet EastFruit. Ägypten wurde letztes Jahr zum viertgrößten Exporteur dieses Produktes in die USA und in den ersten sieben Monaten dieses Jahres stieg das Exportvolumen in diese Richtung um 17 %. Bildquelle: Shutterstock.com Von Januar bis Juli 2023 exportierte...

