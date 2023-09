Teilen: Eine Bewegung des USD/CNH in den Bereich unter 7,2600 sollte nicht ausgeschlossen werden, so die Ökonomin Lee Sue Ann und der Marktstratege Quek Ser Leang der Gruppe. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Nachdem der USD am Mittwoch stark gefallen war, wiesen wir gestern darauf hin, dass "sich die Abwärtsdynamik trotz des relativ starken Rückgangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...