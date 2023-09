Ein Momentumwechsel an den Märkten wird deutlich und bald könnte es wieder kräftig nach oben gehen. Laut Morningstar sollten sich Anleger deswegen noch schnell diese vier unterbewerteten Aktien sichern. Sollte die Fed in den kommenden Monaten damit beginnen die Zinsen zu senken, dann dürfte es bald kein Halten mehr an den Märkten geben. Aber dafür waren fast 18 Monate lang viele Aktien wirklich billig und Anleger hatten ausreichend Zeit ihre Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...