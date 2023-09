Wien (www.anleihencheck.de) - Am Tag nach der FED wird die SNB ihren Zinsentscheid bekannt geben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein weiterer Zinsschritt scheine nicht zuletzt durch die Zinserhöhung der EZB als wahrscheinlich. Die Märkte würden mit leichter Mehrheit eine Erhöhung um 25 Basispunkte erwarten. Dafür würde auch sprechen, dass die Kerninflation und die Teuerung heimischer Güter in den letzten Monaten die treibenden Faktoren für die Inflation gewesen seien, und die SNB auch schon in ihren früheren Sitzungen ihr entschlossenes Vorgehen gegen die Inflationspersistenz bewiesen habe. Mit einem Durchschnitt von 2,4% von Januar bis August 2023 sei die SNB noch von ihrem Inflationsziel entfernt. Andererseits liege die Inflation derzeit um zehn Basispunkte unterhalb der SNB-Prognose für Q3 von 1,7% (die Inflation habe im Vorjahresvergleich im Juli und August 1,6% betragen). ...

