Der Euro hatte Ende vergangener Woche nach der Zinsentscheidung der EZB und den Aussagen deren Präsidentin Christine Lagarde deutlich an Wert verloren.Frankfurt - Der Euro hat sich zum Start in die Woche mit der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch etwas von den Verlusten der vergangenen Handelstage erholt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0675 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro seit Freitagabend kaum verändert und notiert derzeit zu 0,9570 nach 0...

