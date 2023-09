In der Gläsernen Manufaktur baut VW aktuell den ID.3. Wie die "Automobilwoche" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, soll die Fahrzeugproduktion in der Fabrik gänzlich eingestellt werden. Ein Zeithorizont wird in dem Artikel allerdings nicht genannt. In Dresden sind seit Inbetriebnahme des Werks im Frühjahr 2002 mehr als 150.000 Einheiten der Modelle VW Phaeton, Bentley Flying Spur, VW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...