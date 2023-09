Nachdem die Amazon-Aktie (WKN: 906866) am vergangenen Donnerstag ein neues Jahreshoch erklommen hatte, verabschiedete sich das Papier des E-Commerce- und Cloud-Giganten am Freitag mit einem satten Minus von 3% in das Wochenende. Anleger dürfte es nicht weiter stören, denn die Amazon-Aktie ist seit Jahresbeginn mit 65% im Plus. Kann die Rallye weitergehen? Amazon vorgestellt Amazon mit Hauptsitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington ist ein global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...