Die Mieten für angebotene Wohnungen sind in der Schweiz auch im August insgesamt leicht gestiegen. Die Schwankungen zwischen den einzelnen Kantonen und Städten sind aber beträchtlich.Zürich - Die Mieten für angebotene Wohnungen sind in der Schweiz auch im August insgesamt leicht gestiegen. Die Schwankungen zwischen den einzelnen Kantonen und Städten sind aber beträchtlich. Gemäss dem am Montag veröffentlichten Homegate-Mietindex für Angebotsmieten haben die Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent angezogen.

Den vollständigen Artikel lesen ...