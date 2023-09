Zur Mittagszeit verliert der EuroStoxx50 0,77 Prozent auf 4261,95 Punkte.Paris / London - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Montag nach zuletzt zwei Erholungstagen wieder bergab gegangen. Steigende Ölpreise verstärkten unter den Anlegern die Inflationsbedenken vor zahlreichen Zinsentscheiden, die im Laufe der Woche erwartet werden. Vor allem vor dem Entscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch gingen Anleger wieder etwas mehr aus dem Risiko, hiess es.

Den vollständigen Artikel lesen ...