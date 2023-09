Die SocGen-Aktie (WKN: 873403) verliert am Montag wie aus dem Nichts -10% auf 24,06 €. Was steckt hinter diesem plötzlichen Abverkauf? Und wie kann es mit dem Geldhaus nach dieser Abstrafung weitergehen? SocGen vorgestellt Die Société Générale bietet weltweit Bank- und Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Anleger an. Dabei übernimmt man neben dem klassischen Bankgeschäft auch den Bereich der Versicherung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...