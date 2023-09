Ein neuer Wärmespeicher in München soll Wärme aus Deutschlands größter Geothermieanlage und aus Heizkraftwerk Süd aufnehmen und bei Bedarf an die Fernwärme abgeben. Die Stadtwerke München (SWM) haben am Energiestandort Süd mit dem Bau eines Wärmespeichers für die Fernwärme begonnen. Von Freitag auf Samstag haben Arbeiter:innen das Fundament des zukünftigen Wärmespeichers gegossen. Binnen 18 Stunden haben sie im 3-Minuten-Takt insgesamt 350 Lkw-Ladungen Beton angeliefert und mittels zwei Betonpumpen ...

