Die Aktien der Société Généraleaus Frankreich crashen heute. Aktuell beträgt das Kursminus bei der Großbank rund zwölf Prozent. Ein Blick auf die Kurse anderer Geldhäuser in Europa zeigt aber, dass es sich dabei wohl kaum um den Auftakt für neue Schwierigkeiten in der Branche handelt.Die Anleger der Société Générale reagieren am Montag sehr enttäuscht auf ein Strategiepaket des Konzernchefs Slawomir Krupa. Zuletzt betrug das Minus 12,3 Prozent auf 23,23 Euro, weil dieser die Ertragsentwicklung für ...

