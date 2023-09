Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Novo Nordisk-Aktie hat in der vergangenen Woche einen Rückschlag erlitten. Mit einem Schlusskurs von 669 DKK ist die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um 1,0 % gefallen. Doch das war noch nicht alles: Ein kürzlich veröffentlichter Medienbericht hat potenzielle Qualitätsmängel in einem US-Werk von Novo Nordisk aufgedeckt, was die Aktienkurse weiter unter Druck setzen könnte. Der Bericht von MarketWire, ...

