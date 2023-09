In der jährlich für ganz Deutschland durchgeführten Verbraucherstudie "Kundenmonitor" erreicht Alnatura in diesem Jahr erneut den ersten Platz bei den Biomärkten. Alnatura Super Natur Markt Mainz Alnatura Fotograf Jonas Werner Hohensee. Foto © Alnatura Mit einer Gesamtzufriedenheitsnote von 1,72 schneidet der Bio-Händler nicht nur in dieser Kategorie...

Den vollständigen Artikel lesen ...