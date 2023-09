Das IPK Leibniz-Institut in Gatersleben, eine der weltweit führenden Einrichtungen im Bereich der Pflanzenforschung, feiert heute nicht nur sein 80-jähriges Bestehen, sondern bekommt mit Prof. Dr. Nicolaus von Wirén auch einen neuen Geschäftsführenden Direktor. Er folgt auf Prof. Dr. Andreas Graner, der am 30. September 2023 in den Ruhestand geht. Andreas Graner...

Den vollständigen Artikel lesen ...