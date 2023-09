Laut EastFruit steigert Marokko, einer der weltweit wichtigsten Lieferanten von frischen Tomaten, seine Gemüseexporte weiter. Das Land hat in dieser Saison neue Rekordzahlen erzielt, da die Lieferungen dieses Produkts an ausländische Märkte im Vergleich zu dem Vorjahr zunahmen. Bildquelle: Shutterstock.com In dem Geschäftsjahr 2022/23 (Juli-Juni) wurden 716.700 Tonnen...

